Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов населения на 3% в 2021 году

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ прогнозирует увеличение реальных доходов россиян на 3% в 2021 году, рост на 2,4% - в 2022 году и на 2,5% - в 2023 году, следует из обновленного прогноза социально-экономического развития России (есть в распоряжении ТАСС). Таким образом, министерство не меняет прогноз по реальным доходам населения по сравнению с сентябрьской версией.

При этом Минэкономразвития понизило прогноз по росту реальных заработных плат в 2021 году с 2,2% до 2%. В 2022 году, как и в сентябрьской версии прогноза, ожидается рост показателя на 2,3%, в 2023 году - на 2,5%.

По словам источника в министерстве, восстановление реальных располагаемых денежных доходов населения предполагается за счет прочих доходов (от предпринимательской деятельности и прочих статей).

"[Реальные доходы] должны восстановиться - плюс 3%, но если баланс посмотрим, падение было минус 3,5% (в 2020 году), и это значит, что в реальности они до конца не восстановятся", - указал он.