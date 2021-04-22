Минэкономразвития понизило прогноз по росту инвестиций в 2021 году

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития понизило прогноз по росту инвестиций в основной капитал в России в 2021 году с 3,9% до 3,3%. Прогноз по росту инвестиций в 2022-2023 гг. остался прежним - 5,3% и 5,1% соответственно, следует из обновленного прогноза социально-экономического развития (есть в распоряжении ТАСС).

"В этом году - рост 3,3%. То есть инвестиции полностью отыграют падение уже в этом году, раньше мы планировали только 2022 год", - сообщил ТАСС источник в министерстве.

Как пояснил собеседник агентства, в прогноз по инвестициям не включены эффекты от предстоящего инвестирования ликвидной части Фонда национального благосостояния. При этом учтены эффекты от заключения соглашений по защите и поощрению капиталовложений.

Ранее Росстат сообщил, что инвестиции в основной капитал в 2020 году снизились на 1,4% по сравнению с 2019 годом, при этом в четвертом квартале показатель вырос на 1,2% в годовом выражении.