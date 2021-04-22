S&P снизило кредитный рейтинг "Украинской железной дороги" до уровня "ССС"

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) снизило кредитный рейтинг "Укрзализныци" ("Украинские железные дороги") с уровня "B-" до "ССС". Причиной этого является приближение срока погашения части кредита в пользу АО "Сбербанк", сообщила украинская компания на своем официальном сайте в четверг.

"Ведущим рейтинговым агентством Standard & Poor's принято решение снизить кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" с уровня "B-" до уровня "ССС". Причиной такого решения является исключительно методология агентства по определению уровня рейтинга в зависимости от промежутка времени, оставшегося до очередной даты погашения долга", - говорится в сообщении.

Уточняется, что имеется в виду приближение окончательного срока выплаты части кредита в пользу АО "Сбербанк", который наступит 30 мая. В компании отметили, что негативным фактором является также то, что это происходит на фоне пандемии коронавируса.

В компании заверили, что намерены выполнить свои обязательства. "Укрзализныця" работает над несколькими вариантами рефинансирования указанного долга и, несомненно, не допустит возникновения случая невыполнения обязательств по заимствованиям", - проинформировали на сайте.

27 июня 2020 года "Укрзализныця" перенесла на три года выплату $200 млн долга перед "Сбербанком Украина".