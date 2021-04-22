Россия может снизить экспорт сладостей в Евросоюз

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россия может резко снизить экспорт кондитерских изделий в ЕС из-за новых требований ко ввозу композитной продукции. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Композитным (составным) продуктом является пищевой продукт, одновременно содержащий в своем составе как переработанные продукты животного происхождения, так и продукты растительного происхождения.

"До 21 апреля 2021 года требования в отношении ввоза в ЕС композитной продукции зависели только от вида входящих в состав компонентов животного происхождения и их процентного соотношения, также как сейчас контролируется такая продукция в Российской Федерации. В частности, сертификации подлежали только те товары, в составе которых компоненты животного происхождения превышали 50%. Теперь со вступлением регламента ЕС расширяется перечень композитной продукции, к которым применяются дополнительные требования, в том числе по осуществлению ветеринарного контроля. В это число попадает композитная продукция, содержащая в своем составе менее 50% переработанных компонентов животного происхождения", - сообщили в Россельхознадзоре.

В российском ведомстве пояснили, что теперь такая продукция должна ввозиться в ЕС с сопроводительным документом (ветеринарным сертификатом), если продукт недлительного хранения, либо длительного, но содержит мясные компоненты, или частным свидетельством если продукт длительного хранения (без мяса), в которых должна подтверждаться полная прослеживаемость животноводческого сырья, используемого для производства композитной продукции.

"Предварительно Россельхознадзор совместно с Минсельхозом России выражал опасения о влиянии указанных изменений на российский экспорт кондитерских изделий в связи с использованием при их производстве компонентов животного происхождения (молочные продукты, яйцепродукция, мед). Серьезная обеспокоенность ведомств связана с требованием ЕС об использовании в составе композитной продукции, экспортируемой в ЕС, сырья животного происхождения, произведенного в странах и на предприятиях, аттестованных Еврокомиссией на поставки в ЕС", - отмечается в сообщении.

Объемы поставок

По данным Россельхознадзора, объемы экспорта российских кондитерских изделий в европейские страны весьма существенен. Так, в 2020 году было поставлено 5,8 тыс. тонн, в текущем году уже отправлено 1,7 тыс. тонн. В целом в прошлом году Россия поставила в ЕС 123 тыс. тонн различной многосоставной продукции, в 2021 году - 51 тыс. тонн. При этом количество аттестованных Еврокомиссией российских предприятий-изготовителей молочного и яичного сырья для экспортируемой в ЕС композитной продукции, мало - по молочному сырью - 10, яичному - 4.

Кроме того, как отметили в Россельхознадзоре, поставки готовой продукции с содержанием мясных компонентов в ЕС из РФ также невозможны из-за отсутствия разрешения Еврокомиссии на ввоз из России говядины, свинины и баранины. Его получение и расширение списка аттестованных предприятий возможно только после аудитов со стороны ЕС. В то же время из Евросоюза объемы ввоза многосоставной продукции в 2020 году составили более 840 тыс. тонн, а в 2021 году 215 тыс. тонн.