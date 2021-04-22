"Аэрофлот" с июня будет выполнять 14 рейсов в день в Крым

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в июне более чем в два раза увеличит количество рейсов из Москвы в Симферопроль: с 42 до 98 рейсов в неделю.

"Аэрофлот" в июне более чем вдвое увеличивает количество рейсов из Москвы в Крым. Частота полетов по маршруту Шереметьево - Симферополь - Шереметьево летом возрастет с 42 до 98 в неделю, или до 14 в день. Рейсы будут выполняться практически каждый час", - отмечается в сообщении.

Ранее авиакомпания сообщил о планах увеличить число рейсов из Москвы в Краснодар и на курорты Краснодарского края в сезон летних отпусков. Начиная с мая количество ежедневных рейсов авиакомпании из Москвы в Сочи увеличится с 11 до 13, будут добавлены дневной и вечерний вылеты, в Анапу - с 21 до 35, а с середины июня - до 49 в неделю. Количество рейсов в Геленджик с середины июня возрастет в четыре раза - до 28 в неделю.