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Россия к 2050 году может стать донором кислорода для всего мира

Развитие лесного хозяйства позволит поглощать парниковые газы в объеме до 2 млрд тонн СО2 эквивалента, заявили в "Лукойле"
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Развитие лесного хозяйства в России позволит стране в перспективе к 2050 году поглощать парниковые газы в объеме до 2 млрд тонн СО2 эквивалента. Такое мнение в ходе конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России высказал вице-президент "Лукойла" по стратегическому планированию Леонид Федун.

"В перспективе (до 2050 года - прим. ТАСС) мы считаем, что Россия сможет поглощать до 2 млрд тонн СО2. То есть фактически стать "донором" кислорода и самым крупным депонентом для СО2", - подчеркнул Леонид Федун.

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