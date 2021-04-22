Госдума приняла закон об отмене госпошлин за водительские удостоверения призывников

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий освобождение военнослужащих от уплаты госпошлин за получение водительского удостоверения - в случае, если они получили по направлению военного комиссариата соответствующую военно-учетную специальность, предполагающую управление транспортными средствами или самоходными машинами.

Документ инициирован группой депутатов Госдумы.

Кроме того, закон освобождает от уплаты госпошлины военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, за выдачу им национального водительского удостоверения категории "D" и подкатегории "D1".

Сейчас госпошлины за право управления транспортными средствами и самоходными машинами составляют от 500 рублей до 3 тыс. рублей, отмечается в пояснительной записке.

"Указанные суммы для граждан, подлежащих призыву на военную службу, как правило, не имеющих собственного заработка, являются существенными, а их взимание является социально несправедливым и не способствует повышению престижа прохождения военной службы по призыву", - считают авторы документа.

Правительство РФ поддержало принятие закона, который вступит в силу 1 января 2022 года.