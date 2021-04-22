Хоум Кредит анонсировал стратегические приоритеты бизнеса и усиление команды руководителей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Банк "Хоум Кредит" в качестве стратегических приоритетов выбрал ежедневный банкинг, цифровые партнерства и потребкредитование. Каждое из этих направлений будет развиваться соответствующим бизнес-блоком в рамках обновления организационной структуры банка, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"Исторический фокус на кредитование будет расширен за счет продуктов ежедневного банкинга, который привлекает новых клиентов и удлиняет срок их взаимодействия с банком. А цифровые партнерства - это наша инвестиция в будущее, мы ставим перед собой цель стать лидером в создании финансовых услуг для цифровой экономики", - отметил председатель правления банка Дмитрий Пешнев-Подольский, слова которого приводнятся в сообщении.

Блок ежедневного банкинга будет отвечать за развитие дебетовых карт, транзакционный бизнес, депозиты, инвестиционные розничные продукты и страхование, мобильное приложение.

В банке планируют, что блок цифровых партнерств займется построением крупнейшей в России цифровой финансовой платформы, основанной на партнерстве с производителями, ретейлом и финансовыми институтами.

Блок потребительского кредитования будет развивать кредитные продукты, такие как POS-кредиты, кредиты наличными, обеспеченные потребительские кредиты, кредитные карты и карты рассрочки.

Блоки ежедневного банкинга и цифровых партнерств возглавят заместители председателя правления Артем Алешкин и Александр Антоненко соответственно. Блок потребкредитования возглавит Александр Васильев, который до этого долгое время занимал пост зампреда правления ОТП-банка. Также к команде ХКФ-банка в должности руководителя блока рисков присоединился Алексей Ашурков, который ранее возглавлял блок рисков международного бизнеса Сбербанка.

"Я желаю коллегам успехов и уверен, что, объединив усилия, мы сможем не только укрепить свои позиции в потребительском кредитовании, но и завоевать лидерство в других приоритетных для нас областях", - отметил Пешнев-Подольский.