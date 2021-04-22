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ЦБ РФ 23 апреля впервые опубликует прогнозную траекторию ключевой ставки

Она войдет в среднесрочный прогноз Банка России

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Банк России опубликует 23 апреля этого года прогнозную траекторию ключевой ставки в рамках среднесрочного прогноза регулятора. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

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"Банк России принял решение включить в число показателей среднесрочного прогноза диапазоны среднего уровня ключевой ставки за каждый календарный год прогнозного периода. <…> Прогнозная траектория ключевой ставки войдет в среднесрочный прогноз Банка России, который будет опубликован вместе с пресс-релизом по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке 23 апреля 2021 года", - отмечается в сообщении.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор допускает в будущем публикацию траектории движения ключевой ставки, но только если найдет правильный формат. В ЦБ отмечали, что необходимо определить подход к демонстрации траектории ключевой ставки, который бы не создавал дополнительного информационного "шума". Как указывала Набиуллина, траектория будет отражать весь спектр модельных расчетов и сценарных условий, которые принимались во внимание при обсуждении на совете директоров ЦБ РФ.

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РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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