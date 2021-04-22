ФАС обнаружила признаки картельного сговора на рынке металлопроката

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила признаки картельного сговора на рынке металлопроката, говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.

"Дело возбуждено в отношении АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие "Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения", ООО "Металлоторговая компания "Красо", - отмечают в антимонопольной службе.

Признаки антиконкурентного соглашения были выявлены при участии в торгах на поставку металлопроката. В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы, подчеркивают в ведомстве.

"В связи с резким ростом цен на металлопрокат (арматуру, листовой и фасонный металл, трубы) в IV квартале 2020 года, а также поступившими заявлениями граждан, организаций и органов власти, в том числе, о возможном повышении стоимости жилищного строительства в связи с ростом цен на строительные материалы, ФАС России провела проверки ряда организаций, сделала необходимые запросы и проанализировала поступившие данные", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.