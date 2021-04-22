В Минстрое поддержали мораторий на строительство МКД в Сочи на время разработки градплана

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 апреля. /ТАСС/. Временное ограничение на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов, которое планируется ввести в Сочи на время разработки и утверждения генплана, является продуманным и оправданным решением. Такое мнение высказал журналистам в четверг замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков в ходе Международного строительного чемпионата.

"Это решение муниципалитета, решение продуманное, а значит, по всей видимости, оправданное. Сочи - сложная агломерация, огромный город, протянувшийся более чем на 100 км, с непростой градостроительной судьбой, и, конечно, в какой-то момент, как в любом крупном проекте, нужно взять паузу, осмотреться и подтянуть отстающие элементы - социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуру", - сказал замминистра.

Временное ограничение на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов в Сочи введут, ориентировочно, 1 июля, сроки оценивались в два года.

По словам Волкова, в обновленном Сочи можно было бы реализовать идею зеленого города. "Когда мы обсуждали эту тему с коллегами, которые работают в муниципалитете Сочи, я им предлагал идею зеленого города - города в саду. Мне кажется, Сочи имеет такой образ, он и сейчас к этому близок. Если довести эту идею до конца - было бы очень здорово", - сказал замминистра, добавив, что при этом в любом случае нужно учитывать мнение местных жителей.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти края приступят к корректировке генерального плана города Сочи в 2021 году, изменения в документ внесут с учетом мнения и потребностей местных жителей. Отмечалось, что во время ограничительных мер на курорте будет разрешено строительство индивидуальных жилых домов площадью не более 300 кв. м и высотой не более 12 м. Эксперты предполагают, что мораторий на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов в Сочи может привести к дефициту предложения и усилит рост цен, однако отмечают, что эта мера необходима для стабилизации жилищного строительства в городе.