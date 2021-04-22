Госдума перенесла рассмотрение законопроекта об указании аварийности дома в ЕГРН

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Совет Госдумы на заседании в четверг принял решение перенести на май второе чтение законопроекта о возможности включения сведений об аварийных многоквартирных домах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом ТАСС сообщили в аппарате палаты.

"Второе чтение законопроекта о защите интересов граждан при сделках с недвижимостью перенесли на 11 мая", - сказал собеседник агентства.

Документом предусмотрено внесение поправок в закон "О государственной регистрации недвижимости", направленных на закрепление возможности внесения в ЕГРН "сведений о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции". Планировалось, что Госдума рассмотрит его во втором чтении в четверг.