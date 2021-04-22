Савельев считает, что строительство Северного широтного хода даст импульс развитию Арктики

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Строительство железнодорожного Северного широтного хода даст импульс экономическому и территориальному развитию субъектов Арктической зоны России, заявил ТАСС министр транспорта России Виталий Савельев.

"Строительство железной дороги "Обская - Салехард - Надым" даст импульс экономическому и территориальному развитию субъектов Арктической зоны России", - отметил министр.

Он напомнил, что магистраль соединит Северную и Свердловскую железные дороги, а также поможет освоению природно-ресурсного потенциала российской арктической зоны и шельфа арктических морей.

Также, по словам Савельева, новая дорога создаст потенциал для развития месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечит его комплексное развитие. К примеру, за счет создания сквозного железнодорожного грузового и пассажирского сообщения по всей территории округа. В частности, планируется построить железнодорожные объекты общей протяженностью 395,1 км. Это железнодорожные части мостового перехода через реку Обь с железнодорожными подходами, железнодорожные линии Салехард Надым (Хорей) и железнодорожные части совмещенного мостового перехода через реку Надым.

Кроме того, строительство магистрали решит проблему перегруженности существующего южного маршрута, выходящего на Транссибирскую магистраль, сократит протяженность транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Баренцева и Карского морей.

В целом инвестпроект по созданию железнодорожного Северного широтного хода "Обская - Салехард - Надым - Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево" и железнодорожных подходов к нему реализуется с 2018 года. В результате его реализации будет создана железнодорожная инфраструктура в северном широтном направлении общей протяженностью 2353 км.

Глава государства Владимир Путин в среду, выступая с посланием Федеральному собранию, подчеркнул, этот проект давно прорабатывается, и пора его запускать. Железнодорожная магистраль даст "импульс освоению богатейших ресурсов Арктики, подчеркнул он. По словам президента, Ямало-Ненецкий автономный округ совместно с крупными российскими компаниями смогут запустить строительство Северного широтного хода с помощью механизма инфраструктурных кредитов.

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд рублей. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.