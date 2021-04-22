Нефтяники вторую неделю перевыполняют рекомендацию кабмина по наращиванию запасов бензина

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Запасы бензина в РФ на 20 апреля 2021 года увеличились на 1,1% по сравнению с 13 апреля - до 1,734 млн т. Запасы дизельного топлива снизились на 2,1% - до 2,63 млн т, сообщило Центральное диспетчерское управление ТЭК (ЦДУ ТЭК).

Таким образом, нефтяники вторую неделю подряд продолжают перевыполнять рекомендацию правительства РФ по увеличению запасов бензина к 1 мая до 1,6-1,7 млн т.

За этот период произведено 1,39 млн т дизельного топлива, что на 4,4% ниже предыдущей недели, а бензина - 787 тыс. т (+4%). 83,2% от всего объема производства бензина было направлено на российский рынок, остальные 16,8% - на экспорт. Кроме того, 59,4% от всего объема производства дизельного топлива поставлено на рынок РФ, 40,6% - за границу.

Правительство рекомендовало российским нефтяным компаниям к 1 июня 2021 года нарастить коммерческие запасы бензина до 1,8 млн т. Об этом говорилось в протоколе совещания по ситуации на рынке топлива, прошедшем 28 января в кабмине, с которым ознакомился ТАСС. В нем также подтверждалась рекомендация увеличить к 1 мая запасы бензина до 1,6-1,7 млн т.