"Роснефть" расширит сеть финансовых маркетов на АЗС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. "Роснефть" планирует расширить по всей стране сеть финансовых маркетов на АЗС, где можно будет оформить страховые полисы, кредитные карты и подать заявку на ипотеку. Об этом говорится в сообщении компании.

"На заправках под брендами "Роснефть" и ВР открываются финансовые супермаркеты "Мир привилегий", - отмечается в сообщении. Речь идет о возможности оформить на таких АЗС ряд дополнительных услуг: страховые полисы ОСАГО и каско; дебетовые карты с программами лояльности BP CLUB и "Привет Мир" от НСПК Мир; кредитные карты с эксклюзивными условиями для клиентов "Роснефти"; потребительские кредиты; заявки на ипотеку.

Такие "финансовые супермаркеты" уже работают на 10% розничной сети АЗС Московского региона, управляются они банком СКС из группы Московского кредитного банка. "Роснефть" планирует дальнейшее расширение сети сервисов на АЗС "Роснефти" и МАЗК BP в Московском регионе - с 35 до 54 единиц. Пять финансовых супермаркетов открыто в Санкт-Петербурге. В ближайшее время будет открыто еще четыре", - отмечают в компании. Также сеть будет расширена за счет регионов: в первую очередь услуга станет доступна в Сочи, Краснодаре, Воронеже, Орле, Липецке, Курске, Калуге, Белгороде, Твери, Ростове.

У "Роснефти" 3 057 АЗС/АЗК (из которых 2 996 находятся на территории РФ) под брендами "Роснефть", BP, "Башнефть", что делает ее крупнейшей в России сетью.