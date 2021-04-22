Власти могут обязать металлургов создавать резервы продукции для госстройки

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российские власти рассматривают ряд возможных мер в отношении цен на металлопродукцию, среди которых предполагается обязать металлургов создавать резервы продукции для госстройки, ограничить экспорт их продукции и организовать биржевые торги, сообщил ТАСС источник, участвовавший в одном из совещаний Минпромторга с экспертами и специалистами.

"Для обеспечения потребностей внутреннего рынка компаниям будет сформировано некое "мобилизационное задание", что обяжет металлургов создавать определенный резервный фонд продукции, которую в случае скачков цен на рынке можно будет продавать государству или напрямую компаниям, задействованным в госстроительстве, но по демпфированной цене", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также на совещаниях рассматривалась возможность организации биржевых торгов металлопродукцией строительного ассортимента. Компании, по определенной цене продавшие на бирже арматуру и другую строительную металлопродукцию в нужном для внутреннего рынка количестве, смогут получить "билет" на вывоз остальной продукции за рубеж.