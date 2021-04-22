Совет ЕЭК разрешил беспошлинный ввоз сахара в ЕАЭС с 15 мая до 30 сентября

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил беспошлинный ввоз сахара в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на период с 15 мая до 30 сентября. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года. От ввозной таможенной пошлины освобождается сахар, ввозимый в Республику Армения в объеме не более 22,4 тыс. тонн, в Республику Казахстан - в объеме не более 134,4 тыс. тонн, в Кыргызскую Республику - в объеме не более 40 тыс. тонн, в Российскую Федерацию - в объеме не более 350 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В ЕЭК отметили, что решение совета комиссии вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

Меры для стабилизации цен

Совет ЕЭК в июле может вернуться к рассмотрению вопроса о введении дополнительных мер для стабилизации цен на сахар. "Коллегия ЕЭК совместно с государствами союза будет осуществлять на ежемесячной основе мониторинг фактического объема ввоза сахара с применением тарифной льготы, а также объемов реализации на внутреннем рынке государств ЕАЭС и информировать об этом совет ЕЭК. С учетом ситуации с ценами на рынке сахара договорились вернуться в июле текущего года к рассмотрению вопроса о возможных дополнительных стабилизационных мерах, если они окажутся необходимыми", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приводятся в сообщении.

В ЕЭК добавили, что на площадке комиссии будет организовано взаимодействие заинтересованных потребителей и производителей для обеспечения оперативных поставок сахара на внутренние рынки государств союза. Совет ЕЭК также решил подготовить предложения по устойчивому развитию рынка сахара ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что страны ЕАЭС предварительно договорились о льготах на ввоз белого сахара и сахара-сырца для Казахстана и Киргизии. В ЕЭК отмечали, что предоставление льгот на ввоз белого сахара, а также сахара-сырца будет носить краткосрочный характер.