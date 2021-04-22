Цены на бензин в России в марте выросли на 1,1%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России в марте 2021 года выросли на 1,1% по сравнению с февралем 2021 года. При этом производители бензина в марте подняли оптовые цены на 8,2%, сообщается в материалах Росстата.

В то же время с начала года потребительские цены на бензин выросли на 3%, тогда как цены производителей подскочили на 22,1%.

Потребительские цены на бензин в марте в среднем по России превышали цены производителей в два раза (в феврале 2021 года - в 2,2 раза).

В Росстате добавили, что за отчетный месяц повышение цен на бензин на 1,2% и более было отмечено в 33 регионах России. При этом заметнее всего бензин вырос в цене в Республике Алтай - на 5,4%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 1,1% и 0,9% соответственно.

Средние цены за неделю

Средние потребительские цены на бензин в России с 12 по 18 апреля выросли на 1 коп. и составили 47,62 руб. за литр, сообщает Росстат.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 1 коп. - до 44,95 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 1 коп. - до 48,54 руб. за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 4 коп. - до 55,2 руб. за литр.

Дизельное топливо снизилось в цене на 2 коп. - до 49,51 руб. за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 18 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Якутске - на 0,8% и Петропавловске-Камчатском - на 0,5%. Снижение цен наблюдалось в шести регионах РФ, более всего бензин подешевел во Владимире - на 0,5% и Тамбове - на 0,4%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,09 до 45,65 руб. за литр, марки Аи-95 - от 48,5 до 51,99 руб., марки Аи-98 - от 49,99 до 57,39 руб. за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 43,3 до 45,85 руб. за литр, марки Аи-95 - от 47 до 49,98 руб., марки Аи-98 - от 54 до 57,66 руб. за литр.

Объем производства бензина в РФ с 12 по 18 апреля снизился на 1,8% по сравнению с предыдущей неделей - до 782,5 тыс. тонн. Производство дизельного топлива выросло на 3,8% и составило 1 млн 537,7 тыс. тонн.