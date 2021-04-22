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Ключевые индексы на торгах в США снизились в свете сообщений о планах повышения налогов

В частности, индекс Dow Jones сократился на 300,45 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы снизились в четверг на фондовых торгах США в свете сообщений СМИ о планах американской администрации повысить налоги в стране.

Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 300,45 пункта (0,88%) и установился на отметке 33 836,86 пункта. Индекс S&P 500 потерял 32,09 пункта (0,77%) и оказался на отметке 4 141,33 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 102,46 пункта (0,73%), до 13 847,76 пункта.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден намерен повысить налог на прирост капитала c 20% до 39,6% для американцев с годовым доходом в размере $1 млн или больше.

Байден ранее заявлял, что намерен повысить налоги, в том числе для корпораций. По его словам, это необходимо, в частности, для финансирования плана по модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США.

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