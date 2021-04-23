Власти Нью-Йорка обвинили нефтегазовые компании во введении общественности в заблуждение

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка подали судебный иск к нефтегазовым компаниям BP, ExxonMobil и Royal Dutch Shell, а также к Американскому институту нефти. Их обвиняют во введении в заблуждение жителей крупнейшего мегаполиса США по вопросам, касающимся изменения климата, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте его мэра Билла де Блазио.

Иск подан в верховный суд штата Нью-Йорк на основании закона о защите прав потребителей. В документе подчеркивается, что ответчики "систематически и целенаправленно вводили в заблуждение потребителей в Нью-Йорке относительно того, какую роль их продукция играет в возникновении климатического кризиса". Указанные компании, а также Американский институт нефти, являющийся крупным торгово-промышленным объединением, по мнению истцов, "прибегали к обману" при "соперничестве с более безопасными альтернативами в сфере энергетики".

Как полагают власти города, руководство указанных компаний понимает, что использование их продукции вызывает глобальное потепление, что повлечет за собой "пагубные последствия для людей и окружающей среды". Вместе с тем ответчики якобы пытались скрыть информацию о данном ущербе.

Власти Нью-Йорка просят суд обязать компании выплатить компенсацию. Ее размер должен быть определен в ходе разбирательства. Они также требуют, чтобы ответчиков обязали более не нарушать права потребителей в городе.