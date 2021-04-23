Просроченный долг потребителей за газ превысил 178 млрд рублей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Просроченные долги потребителей за газ в условиях эпидемиологических ограничений 2020 года в прошлом году увеличились на 4,1 млрд рублей, до 178,4 млрд рублей. Большую часть просроченной задолженности составляют долги регионов Северного Кавказа, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов в интервью корпоративному журналу "Газпрома".

"Большую часть просроченной задолженности по-прежнему составляют долги регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в сумме 99,2 млрд рублей. Несмотря на сложные условия 2020 года, уровень оплаты потребителями СКФО в целом увеличился на 1,6 процентного пункта и составил 73,4%", - сказал он.

Маркелов также добавил, что 49 регионов России (на 15 больше, чем в 2019 году) снизили долги за газ суммарно на 8 млрд рублей. Наибольшее снижение задолженности обеспечено в Волгоградской, Московской, Ульяновской и Астраханской областях, Республике Татарстан.

Уровень газификации

"Газпром" ожидает увеличения уровня газификации на конец 2021 года до 72,1%, инвестиции в проект на этот год запланированы в объеме 128,8 млрд рублей. "Ожидаемый уровень газификации на конец 2021 года составляет 72,1%. В 2021 году мы запланировали инвестиции в размере 128,8 млрд рублей, включая 73 млрд рублей на строительство межпоселковых газопроводов. Это в 1,8 раза превышает объем инвестиций в 2020 году", - сообщил Маркелов.

В 2021 году "Газпром" планирует поставить потребителям России по газотранспортной системе (ГТС) ПАО "Газпром" 238,2 млрд куб. м газа. Этот объем планируется поставить при условии соответствия температур воздуха в осенне - зимний период климатической норме.