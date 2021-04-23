РБК: банки передали коллекторам в пандемию рекордный объем долгов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские банки за год передали коллекторам просроченные долги на 582 млрд руб. Сумма является максимальной за историю наблюдений с 2013 года, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, которые приводит РБК.

По сравнению с 2019 годом число новых долгов, переданных коллекторам, выросло на 4,9%, до 8,4 млн ссуд. Объем рынка агентского взыскания в 2020 году увеличился на 6,8%. В сегменте цессии (переуступка прав на взыскание) объем рынка в 2020 году упал на 22%, до 236,6 млрд руб.

На фоне роста проблемной задолженности банки стали активнее делиться частью долгового портфеля с коллекторами. Так, прошлой осенью ассоциация зафиксировала, что банки стали передавать по агентской схеме более "молодые" долги. По итогам девяти месяцев 2020 года доля кредитов с просрочкой до 90 дней выросла на 11 процентных пунктов и достигла трети портфеля коллекторов, писал РБК. Участники рынка объясняли это сильной загруженностью внутренних служб взыскания банков.

В ассоциации ожидают роста в 2021 году агентского портфеля, на рынок поступят долги, которые образовались во второй половине 2020 года и с которыми банки сначала работали самостоятельно. Как правило, долги в основном передаются после наступления более 180 дней просрочки Также в работу будут передаваться долги 2021 года. По прогнозам ассоциации, в этом году в коллекторские агентства по договору с банками получат до 700 млрд руб. долгов.