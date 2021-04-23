"Ведомости": авиакомпании понесли рекордные убытки в 2020 году

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Операционные убытки авиакомпаний по итогам 2020 года составили почти 200 млрд рублей, сообщает в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

По данным газеты, совокупные убытки всех пассажирских и грузовых авиакомпаний за прошлый год оказались меньше и достигли 132,9 млрд рублей.

"2020 год характеризовался снижением практически всех показателей деятельности авиакомпаний, за исключением грузовых перевозок. Объем перевезенных грузов и почты за год увеличился на 2,3%", - сказал на общем собрании АЭВТ президент организации Владимир Тасун.

В прошлому году авиакомпании перевезли 69,2 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем годом ранее.

В АЭВТ отметили, что такие убытки стали рекордными для отрасли - так, в 2018 году они составили только 50 млрд рублей, а в 2019 году - 40 млрд рублей. По прогнозу ассоциации, в текущем году пассажиропоток авиакомпаний вырастет на 15% (до 80 млн человек), что на 38% меньше, чем в 2019 году. При этом 70 млн придется на внутренние рейсы. Пассажиропоток на международных рейсах продолжит снижаться и окажется на 30% меньше, чем в 2020 году.

В январе этого года АЭВТ попросила правительство РФ выделить авиакомпаниям еще 53 млрд рублей в качестве субсидий на компенсацию расходов с декабря 2020 года по июнь 2021 года. Ранее на поддержу авиакомпаний в условиях пандемии коронавируса уже было выделено 23,4 млрд рублей.