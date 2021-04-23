В Оренбуржье владельцев электромобилей на три года освободили от транспортного налога

ОРЕНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Нулевую ставку по транспортному налогу установили с 2022 по 2024 год в Оренбургской области для владельцев автомобилей с электродвигателями или использующими компримированный природный газ. Решение приняли в пятницу на очередном заседании законодательного собрания региона, трансляция которого велась на сайте областного парламента.

Действие этих налоговых льгот предлагается распространить на юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Действовать нулевая ставка будет по 31 декабря 2024 года.

"Предоставление льготы повлечет за собой возникновение выпадающих доходов областного бюджета Оренбургской области в сумме 19,4 млн рублей. Предоставление льготы по транспортному налогу собственникам транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, повлечет за собой возникновение выпадающих доходов областного бюджета Оренбургской области в сумме 26,2 тыс. рублей", - сказано в финансово-экономическом обосновании проекта закона.

Согласно представленным расчетам, в Оренбургской области в настоящее время зарегистрировано 16 автомобилей с электродвигателем и более 900 транспортных средств, использующих компримированный природный газ. Это легковые и грузовые автомобили, а также автобусы.

Введение налоговой льготы депутаты поддержали большинством голосов, законопроект принят одновременно в двух чтениях.