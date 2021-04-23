РЖД запустят летом порядка 20 туристических поездов по России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апреля. /ТАСС/. РЖД намерены запустить порядка 20 туристических поездов по России в летнем расписании 2021 года для развития внутреннего туризма в стране, сообщил замглавы РЖД Дмитрий Пегов журналистам в пятницу в Ростове-на-Дону на церемонии встречи туристического поезда Москва - Элиста.

Первый поезд, который за последние пять лет довезет пассажиров из Москвы в Калмыкию, выехал из пункта отбытия 22 апреля. В пятницу поезд прибыл в Ростов-на-Дону.

"У нас на летний график порядка 20 разных туристических маршрутов разработано и разрабатываются еще. Если говорить в целом о летнем графике, о майских праздниках, на эти майские праздники мы уже назначили порядка 600 дополнительных поездов, они все в направлении юга России. Если говорить о пике - 2019 год - там было 700 поездов, фактически мы сейчас наращиваем обороты, восстанавливаем пассажирское сообщение", - сказал Пегов.

Он уточнил, что запуск туристических поездов в стране призван стимулировать внутренний туризм на фоне ограничений, действующих на зарубежных курортах из-за пандемии коронавируса.

До 2007 года на маршруте из Элисты в Ставрополь курсировал поезд с группой беспересадочных вагонов Элиста - Москва. В 2007 году поезд был отменен из-за низкого спроса. В 2016 году железнодорожное движение между Элистой и Москвой было восстановлено на несколько месяцев, но позже также отменено из-за нерентабельности и низкого спроса.

По информации Федеральной пассажирской компании, интерьеры вагонов туристического поезда, который прибудет в Элисту 24 апреля, оформлены в стилистике 70-80-х годов прошлого века. Для удобства пассажиров в поезде сняты верхние полки в основных отсеках плацкарта. Поезд оборудован кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками и USB-портами. Общая вместимость поезда составляет более 300 пассажиров.