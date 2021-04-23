Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2020 год

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Акционеры Сбербанка на годовом собрании утвердили дивиденды за 2020 год в 422,4 млрд рублей или 55,9% от прибыли по МСФО, следует из материалов банка.

Отмечается, что дивидендные выплаты за 2020 год по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка составят 18,70 рубля на акцию.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2020 год, утверждено 12 мая. Окончание срока выплаты дивидендов состоится 17 июня 2021 года.

Отмечается, что половина дивидендов - 211,2 млрд рублей - поступит в бюджет России.

"Таким образом, второй год подряд Сбербанк направит на дивиденды рекордную для российского рынка сумму. В дальнейшем, согласно дивидендной политике до 2023 года, Сбербанк планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли", - указано в сообщении Сбербанка.