Кабмин в ближайшее время доработает механизм массового ввоза мигрантов

ВЛАДИМИР, 23 апреля. /ТАСС/. Правительство в ближайшее время доработает механизм массового ввоза мигрантов для восполнения дефицита рабочих на стройках. Трудовых ресурсов хватит, сообщил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на выездном заседании правления Российского союза строителей во Владимире.

"Вариант, как ввезти рабочую силу, появился, мы его в ближайшее время доработаем с нашими коллегами из Минтруда, ФСБ и МВД по поручению Татьяны Алексеевны [Голиковой, вице-премьера]. Мы движемся вперед, рабочей силы хватит, в ближайшее время мы сделаем так, что она будет ввезена", - сказал Стасишин.

Он пояснил, что алгоритм точечного ввоза мигрантов, который существует сейчас, сложный в исполнении для компаний. Замминистра добавил, что на прошлой неделе Минстрой собирал информацию о потребности в рабочей силе "в разрезе каждого региона, каждой площадки и в разрезе системообразующих предприятий".

В конце 2020 года был организован упрощенный порядок въезда мигрантов для работы на строительных площадках в России. При этом застройщик обязан соблюдать действующее законодательство РФ и обеспечивать санитарно-эпидемиологический контроль. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в начале марта отмечал, что решение кадровой проблемы на стройках происходит в ведомстве в "ручном управлении".

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщал журналистам, что дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России, обусловленный в том числе закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих, достигает 1,5-2 млн человек. При этом он пояснял, что зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то - в два раза.