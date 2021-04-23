Дальний Восток и Арктика станут отельными и важными темами на ПМЭФ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики намерено сделать Дальневосточный федеральный округ (ДФО) и Арктическую зону РФ (АЗРФ) отдельными и важными темами на грядущем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил в пятницу журналистам глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Будем производить работу специальную по дальневосточным регионам в рамках Петербургского международного экономического форума. Я думаю, мы сделаем хорошую разминку перед ВЭФ (Восточный экономический форум - прим. ТАСС), потому что ПМЭФ - это первый большой форум после пандемии, мы обязательно сделаем Дальний Восток и Арктику отельной важно звучащей темой уже в Петербурге", - сказал Чекунков на Днях открытых дверей Сахалинской области, которые проходят в Москве 22 и 23 апреля.

Он отметил, что ВЭФ, который состоится в сентябре, "сконцентрирует все эти усилия и наметит вектор на следующий год".

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня. Фонд Росконгресс объявил, что мероприятие пройдет в очном формате с использованием современных цифровых технологий. Предполагается очное участие в том числе иностранных делегаций с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения коронавируса.

Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано более ста дискуссий.