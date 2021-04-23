Сервис "Социальный мониторинг" стал лауреатом премии Edison Awards в области инноваций

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Московский сервис "Социальный мониторинг" признан бронзовым призером Edison Awards - престижной премии, посвященной новым технологиям, которую негласно называют "Оскаром" в сфере инноваций. За год им воспользовались 600 тыс. человек, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Столичный сервис стал третьим в подкатегории "Доступность и прозрачность". Первое место занял информационный проект сайта USAFacts, посвященный подробной статистике распространения коронавирусной инфекции по США. На втором месте оказалась разработка из Саудовской Аравии", - говорится в публикации.

В сообщении уточняется, что сервис "Социальный мониторинг" используют в Москве с апреля 2020 года для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он позволяет горожанам с легким течением заболевания получать медицинскую помощь дома, информируя город о добросовестном соблюдении режима изоляции. За год в сервисе зарегистрировались более 600 тыс. пользователей.

"Проект стал революционным для Москвы: он был реализован в сжатые сроки на базе действующей ИТ-инфраструктуры города и позволил оперативно отреагировать на новую угрозу, вызванную стремительным распространением опасного вируса. Использование "Социального мониторинга" и других технических средств уже больше года помогает столице сдерживать распространение COVID-19 и контролировать нагрузку на систему здравоохранения, а также беречь самое главное - жизни горожан. Высокая оценка международного профессионального сообщества подчеркивает важность и актуальность подобных решений не только для Москвы, но и для других мегаполисов", - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко, чьи слова приводятся в публикации.

Опыт мегаполисов

"Социальный мониторинг" используют москвичи, у которых подтвержден диагноз COVID-19, но которые лечатся на дому, а также те, кто живет вместе с заболевшими. Если для установки приложения нет технической возможности, правительство Москвы бесплатно предоставляет смартфоны на время лечения или соблюдения режима изоляции. С апреля 2020 года жители получили более 51 тыс. таких устройств. Часть смартфонов предоставили партнеры проекта - крупные дистрибьюторы техники", - сообщается на сайте.

Отмечается, что при разработке приложения учитывался опыт крупных городов, столкнувшихся с пандемией коронавируса, но, в отличие от других мегаполисов, Москва пошла по пути сокращения объема персональных данных граждан, необходимых для контроля распространения коронавируса. Для использования "Социального мониторинга" необходимо только указать адрес и загрузить фотографию в момент регистрации в приложении.

"В ближайшее время идентификация в "Социальном мониторинге" станет двухэтапной: кроме фотографии, пользователям нужно будет подтвердить геопозицию, показанную на карте, поэтому при идентификации пользователь будет уверен, что система не фиксирует нарушений", - отмечается в материале.

Ранее по просьбе пользователей в сервисе появилась возможность узнавать, успешно ли пройдена идентификация, и переделывать фотографию, если она по какой-либо причине не получилась. В феврале 2021 года в приложении появилась функция "тихий час", которая позволяет горожанам временно отключить запросы идентификации.

"Надежность и стабильность приложения подтвердили ведущие российские эксперты в области информационной безопасности, а также эксперты Google и Apple. Они в обязательном порядке тестируют приложения перед публикацией в магазине", - подчеркивается в публикации.

"Оскар инноваций"

Премию Edison Awards с 1987 года вручают за достижения в области разработки новых продуктов и услуг, маркетинга, дизайна и инноваций, ориентированных на человека. Премия признает и отмечает самые инновационные новые продукты и их создателей и негласно считается "Оскаром" за инновационные изобретения.

Жюри состоит из постоянных членов комитета премии Эдисона и профильных специалистов - в составе более 3 тыс. руководителей высшего звена компаний и ученых. В разные годы на премию номинировались - Илон Макс с Tesla, Стив Джобс с разработками Apple, Клейтон Кристенсен с Гарвардской бизнес-школой.