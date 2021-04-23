Шереметьево рассчитывает открыть терминал С в начале 2022 года

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево планирует возобновить работу терминала С в начале 2022 года, сообщил журналистам заместитель генерального директора по коммерческой деятельности аэропорта Федор Сытин.

"Мы очень рассчитываем открыть терминал C в следующем году. Надеемся сделать это с самого начала года", - сказал он.

Сытин отметил, что для возобновления работы терминала С необходимы достаточные объемы работающих международных авиалиний.

Терминал С был законсервирован в конце марта 2020 года из-за отсутствия пассажиров на фоне пандемии. Также были закрыты терминалы E, D [возобновил работу в конце июля - прим. ТАСС], F. При этом терминал С был открыт в январе 2020 года.