Lenovo возобновляет продажи смартфонов в России

МОСКВА, 23 апреля./ТАСС/. Lenovo возвращается на российский рынок смартфонов. Об этом ТАСС сообщил глава мобильного подразделения Lenovo в России Александр Романюк.

"В данный момент на рынке происходит очень много изменений, как с точки зрения производителей, так и с точки зрения розницы. Поэтому мы видим потенциал для продаж смартфонов Lenovo в России", - пояснил глава мобильного подразделения Lenovo. Он отметил, что компания начинает продажи в России нового смартфона Lenovo K12 Pro. Продукция Lenovo оснащена рядом интересных спецификаций, например мощной батареей 6000 мАч, камерой 64МП и многим другим.

По мнению Александра Романюка, смартфоны Lenovo могут быть интересны тем, кто уже знает этот бренд, пользуется его ноутбуками, компьютерами, серверами и другими ИТ-решениями. Также он ожидает "значительного эффекта" в b2b-сегменте, где у Lenovo в целом сильные позиции.

Он добавил, что устройство представлено с сегодняшнего дня в сетях "М.Видео-Эльдорадо", Goods.ru и "Ситилинк", а также в онлайн-магазине Lenovo.

"С одной стороны, компания Lenovo прекрасно знакома российским пользователям - в ноутбуках и планшетах она один из ведущих игроков, занимает второе место в натуральном выражении на рынке ноутбуков и пятое - в планшетах. С другой, Lenovo пока выходит с небольшой линейкой в насыщенный средний ценовой сегмент, где доступно больше 100 моделей смартфонов, и выделится здесь достаточно сложно. Будущий успех будет коррелировать напрямую с шириной линейки, техническими нюансами смартфонов и маркетинговыми усилиями бренда", - прокомментировали в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо"

Ранее издание РБК сообщило о том , что Lenovo возобновляет продажи в России смартфонов. Как пишет РБК, Lenovo прекратила официальные поставки своих смартфонов в Россию в начале 2017 года, решив сосредоточиться на продвижении бренда Motorola, мобильное подразделение которого приобрела в 2014 году у Google.