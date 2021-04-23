Минпромторг ждет запрета импортной электроники на объектах критической инфраструктуры

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает, что в этом году будет введен дополнительный запрет на госзакупки иностранной электроники при наличии отечественных аналогов, а также ждет указа президента о запрете использования зарубежной электроники на объектах критической инфраструктуры. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров на заседании координационного совета по промышленности.

По его словам, в прошлом году за счет ограничения допуска иностранной продукции объем закупок российского оборудования на внутренних регулируемых рынках вырос на 30%, до 285 млрд рублей, а к 2024 году должен превысить 700 млрд рублей по сравнению с запланированными в этом году 350 млрд рублей.

"Для этого с нынешнего года планируется дополнительно ввести запрет на закупки иностранных аналогов российской электроники. Также рассчитываем на выход указа президента о запрете использования импортной электроники на объектах критической инфраструктуры", - сказал он.