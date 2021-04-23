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Чечне выделят более 3,7 млрд рублей на обеспечение бюджетной сбалансированности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также отметил, что кабмин поддержит все программы развития, которые есть в республике

ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Правительство России выделит Чечне 3,75 млрд рублей на обеспечение бюджетной сбалансированности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой республики Рамзаном Кадыровым.

"Правительство приняло решение в соответствии со всеми расчетами, которые мы делали, о выделении Чеченской Республике средств на обеспечение бюджетной сбалансированности в размере 3,75 млрд рублей", - сказал глава кабмина.

По его словам, правительство поддержит все программы развития, которые есть в Чечне.

Премьер также сказал, что ему очень понравились объекты в Грозном, которые он посетил (школа-интернат для детей с нарушением интеллекта, Республиканский перинатальный центр, мемориальный комплекс Славы имени Ахмата-Хаджи Кадырова), особенно Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова. Мишустин заметил, что в регионе развивается и медицина, и образование, и наука.

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Мишустин, Михаил ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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