В Крыму планируют подать иск по задолженности украинских банков перед крымчанами

СЕЛО САМБЕК /Ростовская область/, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма готовят материалы для еще одного, пятого, иска к Украине, он будет касаться задолженности украинских банков, которые не вернули вклады жителям полуострова после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, сообщил в пятницу ТАСС председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

"Банковская блокада - это когда [работавшие на полуострове до 2014 года украинский банки] фактически отсекли крымчанам все заработанные законно пенсии, все выплаты. Сюда же входит изъятие всех денег из Крыма, экстренный вывоз всех наличных и вывод безналичных счетов и так далее. Нас ограбили очень серьезно, поэтому мы будем работать над возмещением ущерба", - сказал Константинов в ответ на вопрос о том, какая работа ведется по искам к Украине.

Ранее в Госсовете сообщали об исках по четырем блокадам - энергетической, водной, транспортной и продовольственной. Только от водной блокады уже документально подтвержден ущерб на 1,5 трлн рублей, но итоговая сумма может быть в разы больше - работа по подсчету ущерба продолжается. Кроме того, готовятся к передаче в СК России материалы, на основании которых, как рассчитывают в Крыму, к ответственности будут привлечены конкретные лица - те, кто подстрекал к организации блокад и участвовал в этом.

Банковская блокада

Как пояснил ТАСС глава комитета по законодательству Госсовета Крыма Сергей Трофимов, под банковской блокадой подразумевается ситуация, которая сложилась в 2014 году. До Крымской весны на полуострове работали около 90 банковских учреждений, головные офисы которых находились в других регионах Украины. После воссоединения Крыма с Россией они прекратили работу на полуострове, и около половины из них не выполнили свои обязательства - в том числе не вернули средства вкладчиков.

"Фонд защиты вкладчиков возместил клиентам этих банков 27,2 млрд рублей. Это те крымчане, которые заявили о необходимости возмещения и смогли предоставить все документы, подтверждающие сумму вклада. Но в целом сумму ущерба только для физических лиц, не учитывая юрлиц, специалисты оценивают примерно в 60 млрд", - пояснил депутат.

Блокады Крыма

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров из соседнего государства. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применяли веерные отключения потребителей.