"Сибур" и "Таиф" объединят нефтегазохимические бизнесы компаний

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Сибур" и "Таиф" приступили к началу объединения нефтегазохимических бизнесов компаний, говорится в сообщении "Сибура".

"Сибур" и "Таиф" приступили к началу объединения нефтегазохимических бизнесов компаний. В рамках объединения на базе ПАО "Сибур холдинг" будет создана компания, в которой действующие акционеры АО "Таиф" получат долю в размере 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО "Таиф" может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией", - сказано в сообщении.

Сделка будет закрыта при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения регуляторных согласований. При этом объединенная компания войдет в топ-5 мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков. Инвестиции группы "Таиф" в ближайшие 10 лет составят более 1,5 трлн рублей, отметил председатель совета директоров "Таифа" Альберт Шигабутдинов.

В сообщении отмечается, что создание объединенной компании позволит повысить устойчивость ее нефтегазохимического бизнеса и конкурентоспособность на мировом рынке, создаст дополнительные возможности для роста российской нефтегазохимической индустрии с учетом ее высокой капиталоемкости, дальнейшего роста химического несырьевого экспорта, приведет к созданию новых рабочих мест и даст новые возможности решения вопросов устойчивого развития и экологии. Компания получит масштабный синергетический эффект за счет диверсификации сырьевой базы, оптимизации дистрибуции и логистики, развития R&D блока, а также повышения операционной эффективности активов.

"Объединение наших активов и профессиональных команд позволит повысить производительность ведущих нефтегазохимических предприятий и существенно усилить позиции российской нефтегазохимии на глобальном рынке", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Сибура" Дмитрия Конова.