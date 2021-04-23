Вынесение решения по делу ЮКОСа в Верховном суде Нидерландов запланировано на 24 сентября

ГААГА, 23 апреля. /ТАСС/. Верховный суд Нидерландов может вынести решение по делу ЮКОСа 24 сентября. Об этом сообщила в пятницу ТАСС официальный представитель инстанции Теа Тьердема.

"Вынесение решения запланировано на 24 сентября", - сказала она, добавив, что у сторон есть также четыре недели на то, чтобы отреагировать на опубликованное ранее в пятницу заключение генерального прокурора Пола Власа. В документе содержится рекомендация отклонить кассационную жалобу РФ и тем самым оставить в силе арбитражное решение о выплате РФ более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.

В ответ на это в Минюсте РФ выразили надежду, что Верховный суд Нидерландов критически оценит позицию прокурора и примет взвешенное и обоснованное решение по российской кассационной жалобе, соответствующее основам международного права.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале 2020 года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более $50 млрд. В мае 2020 года стало известно, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.

Слушания по данному делу прошли в Верховном суде Нидерландов 5 февраля. В их ходе адвокаты, представляющие российскую сторону, заявили арбитражные решения о выплате более $50 млрд должны быть отменены. Один из основных аргументов РФ заключается в том, что арбитражная оговорка (то есть сама возможность создания международного арбитража), содержащаяся в Договоре к Энергетической хартии (ДЭХ), не могла применяться, поскольку РФ не ратифицировала этот международный договор. В свою очередь адвокаты бывших акционеров ЮКОСа заявили о необходимости сохранения в силе решения апелляционного суда Гааги.