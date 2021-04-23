"Норникель" в I квартале получил 194 млрд рублей чистой прибыли против убытка годом ранее

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ в I квартале 2021 года составила 193,85 млрд рублей против убытка в 4,92 млрд рублей годом ранее, говорится в материалах ГМК.

Выручка за отчетный период снизилась на 12,5% - до 187,68 млрд рублей. Валовая прибыль упала на 26,3% и достигла 115,27 млрд рублей, прибыль от продаж составила 103,4 млрд рублей. (-28,4%).

Доналоговая прибыль составила 210,4 млрд рублей против убытка в 3,85 млрд рублей годом ранее.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.