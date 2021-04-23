Власти Москвы считают, что летние веранды поспособствуют восстановлению сферы общепита

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Открытие летних веранд в Москве поспособствует восстановлению дохода ресторанов и кафе после вынужденных ограничений из-за ситуации с коронавирусом. Кроме того, работа сезонных площадок позволяет предприятиям общепита не сокращать персонал, сообщил в пятницу первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Действительно, люди вернулись в общепит, и наш общепит уверенно гораздо лучше себя чувствует, чем общепит в Европе, который уже почти год как закрыт, и ни одно заведение не работает. Здесь в принципе с приходом тепла, которое мы ощутили на прошлой неделе, заработали уже летние веранды [сезон летних веранд официально начался в Москве 1 апреля - прим. ТАСС]. В Москве их количество в этом году традиционно превышает цифру в 3 тыс. Поэтому каких-либо проблем рестораторы не должны испытывать", - ответил Немерюк в эфире телеканала "Россия-24" на вопрос о восстановлении сферы общепита после вынужденного локдауна из-за пандемии коронавируса в прошлом году.

Он добавил, что у столичных рестораторов различные ожидания относительно длинных майских выходных и нерабочих дней. Тем не менее при условии хорошей погоды предприниматели могут рассчитывать на большое число посетителей как из числа москвичей, вернувшихся с дач, так и из числа гостей из регионов России.

"Тяжело предсказать, как народ отреагирует на столь длинные праздники. Традиционно на майские народ уезжает и отдыхает, проводит это время за городом, и рестораторы к этому привыкли. Был ряд ключевых, значимых дат, когда народ приезжал в Москву погулять, отдохнуть. Мне кажется, эти выходные не станут исключением: понятно, что можно провести время и за городом, и в городе, в том числе", - сказал Немерюк.

Он отметил, что программа оформления летних площадок, реализуемая в столице, есть не в каждом регионе страны. В столице значительно упростили эту процедуру: по договоренности с властями Москвы бизнес не платит городу за оформление летних площадок, это считается элементом благоустройства.

"Как раз-таки в летнее, весеннее время огромное количество посетителей, туристов, москвичей предпочитают находиться именно на летних верандах, и это помогает сохранять рабочие места [в заведениях общепита]. Традиционно в летнее время, когда посетителей в ресторанах становилось меньше, рестораторам приходилось сокращать штат именно с июня по август. Сейчас благодаря тому, что большое количество людей предпочитают летние веранды, эти ставки сохраняются. А будут ли они оплачиваться по двойной ставке или по обычной, я думаю, каждый ресторатор принимает решение самостоятельно", - заключил руководитель департамента торговли и услуг.