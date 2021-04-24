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Возобновление авиасообщения России с другими странами

В Японию из РФ прибыл первый рейс авиакомпании JAL после прекращения регулярных полетов

Возобновленные вылеты авиакомпании из Москвы в Токио еженедельно осуществляются по пятницам

ТОКИО, 24 апреля. /ТАСС/. Рейс одной из крупнейших авиакомпаний Японии Japan Airlines (JAL), который стал первым с момента прекращения регулярных полетов авиаперевозчика из России, в субботу прибыл из Москвы в токийский международный аэропорт Ханэда. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в информационной службе воздушной гавани.

Согласно информации на официальном сайте JAL, возобновленные вылеты авиакомпании из Токио в Москву еженедельно осуществляются по четвергам, из Москвы в Токио - по пятницам.

Регулярные полеты лайнеров JAL в Россию были прекращены из-за пандемии в марте 2020 года, затем авиаперевозчик осуществлял лишь вывозные рейсы на этом направлении.

Теги
ЯпонияРоссияВозобновление авиасообщения России с другими странами
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