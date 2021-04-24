В Японию из РФ прибыл первый рейс авиакомпании JAL после прекращения регулярных полетов

ТОКИО, 24 апреля. /ТАСС/. Рейс одной из крупнейших авиакомпаний Японии Japan Airlines (JAL), который стал первым с момента прекращения регулярных полетов авиаперевозчика из России, в субботу прибыл из Москвы в токийский международный аэропорт Ханэда. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в информационной службе воздушной гавани.

Согласно информации на официальном сайте JAL, возобновленные вылеты авиакомпании из Токио в Москву еженедельно осуществляются по четвергам, из Москвы в Токио - по пятницам.

Регулярные полеты лайнеров JAL в Россию были прекращены из-за пандемии в марте 2020 года, затем авиаперевозчик осуществлял лишь вывозные рейсы на этом направлении.