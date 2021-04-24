Эксперт: глубоководный порт-хаб на севере Якутии позволит создать морской макрокомплекс

ЯКУТСК, 24 апреля. /ТАСС/. Инвестиционный проект по строительству глубоководного порта-хаба в акватории Северного морского пути (СМП) в море Лаптевых в Булунском районе на севере Якутии позволит создать в республике морской макрокомплекс. Одним из вариантов его реализации является государственно-частное партнерство, сказал ТАСС в субботу доцент кафедры государственного управления и публичной политики института общественных наук РАНХиГС, координатор экспертного совета центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики) Александр Воротников.

Проект предусматривает расширение границ порта Тикси и строительство нового глубоководного морского терминала в районе села Найба Булунского района, которое находится в 112 км от административного центра поселка Тикси. По оценкам властей региона, арктическая транспортная инфраструктура республики в настоящее время характеризуется низким техническим состоянием и износом.

"Развитию морского макрокомплекся Якутии будет способствовать строительство глубоководного порта-хаба Найба. Эта бухта имеет достаточные глубины, и порт сможет принимать корабли с осадкой до 10 м. В то же время он находится недалеко от Тикси. Его эксплуатация позволит избавиться от многих "родимых пятен" старого порта. С учетом потепления Арктики, это позволит даже принимать круизные туристические лайнеры", - считает Воротников.

По мнению эксперта, строительство нового порта позволит использовать для его создания самые оптимальные и современные инженерные, технологические, энергетические и даже архитектурно-дизайнерские решения, которые на сегодняшний день так необходимы в Арктике. "Необходимо использовать различные форматы взаимодействия государства и бизнеса. Возможно использование как государственно-частного партнерства (включая концессии), так и контракты жизненного цикла, финансирование за счет прироста налогов. Кроме того, необходимо добиться, чтобы эти проекты были экологичными, "зелеными", - добавил Воротников.

О проекте

Хараулахская бухта, на побережье которой находится село Найба, выбрана для строительства нового порта из-за своей глубоководности и защищенности от сгонных ветров. Расположение причала выбрано с учетом гидрографического исследования, которое определило это место как потенциальное для создания глубоководного порта-хаба с учетом благоприятных ветро-волновых режимом и достаточной глубины, позволяющей подходить к берегу морским судам с осадкой более 10 м.

По данным властей региона, прогнозируемый грузооборот проектируемого порта к 2032 году составит 18,3 млн тонн в год по базовому сценарию и 23,1 млн тонн в год по интенсивному сценарию.

Ежегодно с использованием СМП перевозится более 300 тыс. тонн жизнеобеспечивающих грузов (в основном топливно-энергетические ресурсы), в том числе более 100 тыс. тонн завозится в Якутию из Архангельска, Мурманска и других арктических портов.