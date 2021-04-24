Для замены маршруток в Петербурге до конца весны 2022 года закупят 2,8 тыс. автобусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют приобрести 2 801 автобус различных типов и размеров к маю 2022 года. Новый подвижной состав закупят в рамках реформы системы общественного транспорта, в результате которой коммерческие маршрутки будут заменены социальными автобусными линиями, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Запуск новой модели транспортного обслуживания запланирован комитетом на 15 июля 2022 года. За 70 рабочих дней до старта производители поставят в Петербург 2 801 автобус. Все автобусы должны быть выпущены не ранее января 2021 года", - рассказали в пресс-службе.

Закупить планируется 1 742 автобуса с вместимостью более 80 пассажиров, 1 052 машины вместимостью от 49 человек и семь малогабаритных автобусов, рассчитанных на 19 и более человек. Все новые единицы транспорта будут оснащены оборудованием для зарядки мобильных телефонов, электронными системами оплаты и информирования пассажиров, а также полностью адоптированы для маломобильных пассажиров. Корпуса автобусов должны быть окрашены в установленный в городе для общественного транспорта лазурный цвет. Объявление конкурсных процедур среди производителей запланировано на май текущего года.

Приобретаемые низкопольные автобусы будут работать на различных видах топлива в зависимости от маршрутной линии, которую они будут обслуживать. Контрактами предусмотрена закупка 895 машин, работающих на природном газе, другие автобусы будут использовать дизельное топливо. Как отметил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, "за счет общественного транспорта, передвигающегося на экологическом топливе, мы сможем значительно сократить долю вредных выбросов в атмосферу города". По его словам, разовая закупка большого числа газовых автобусов также послужит стимулом для развития газозаправочной системы в Санкт-Петербурге.

О транспортной реформе

Обновление пассажирского подвижного состава города проходит в рамках перехода на новую транспортную модель. Благодаря реформе, которую планируется внедрить к 2022 году, улично-дорожная сеть города отдаст приоритет общественному транспорту. Она также предполагает повышение качества транспортного обслуживания жителей города, в том числе за счет расширения зоны парковок, увеличения количества остановок в шаговой доступности от объектов городской социальной и медицинской инфраструктуры, увеличения емкости подвижного состава общественного транспорта на 25%.

Новая модель транспортного обслуживания также предусматривает замену всех коммерческих маршруток социальными. Для обеспечения перевозок с низким пассажиропотоком будут использоваться транспортные средства малого класса. Согласно требованиям, каждая машина должна быть рассчитана на перевозку не менее 19 пассажиров, салоны должны быть оборудованы 14 местами для сидения, а также одним местом для размещения пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Количество автобусов от общего парка пассажирского транспорта малого класса в городе будет составлять 0,2%.