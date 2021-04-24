Тарифы на ж/д перевозки проиндексируют на 4% в 2022 году

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Тарифы на грузовые и железнодорожные перевозки будут проиндексированы на 4% в 2022 году, на 4,2% - в 2023 году, 3,9% - в 2024 году, следует из подготовленных Минэкономразвития параметров прогноза, рекомендованных для подготовки бюджета на 2022-2024 годы. Документ опубликован на сайте министерства.

"В прогнозный период индексация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки и услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования будет осуществляться в соответствии с порядком, определенным распоряжением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. №2991-р. С учетом этого в 2022 г. индексация составит 4,0%, в 2023 г. - 4,2%, в 2024 г. - 3,9%", - говорится в документе.

Отмечается, что в отношении регулируемых услуг рост ставок портовых сборов не превысит значения прогнозного уровня цен и в 2022-2024 годах составит 4,0%.

В 2021 году индексация тарифов на ж/д перевозки составит 3,7%, на услуги в морских портах - 3,6%.