"Аэрофлот" обменяет билеты на Кипр, где ввели локдаун, или вернет средства

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с введением локдауна на Кипре обменяет авиабилеты без доплаты или вернет полностью средства пассажирам. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Кипр с 26 апреля по 9 мая ввел жесткий карантинный режим: на острове будет расширено действие комендантского часа, закроют кафе и магазины.

"Пассажирам с билетами по маршруту Москва - Ларнака/ Пафос или Санкт-Петербург и Ларнака с датой вылета с 26 апреля по 16 мая 2021 года предлагается: однократное изменение даты вылета на новые даты до конца 2021 года без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление в пределах срока действия билета, возврат без применения штрафных санкций", - отмечается в сообщении.