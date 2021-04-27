"Почта России" сделает 1 и 9 мая выходными во всех отделениях, кроме круглосуточных

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Почта России" изменит режим работы отделений в майские праздники и сделает 1 и 9 мая выходными днями во всех отделениях страны, кроме круглосуточных. Об этом говорится в сообщении компании.

Главное о порядке работы и оплате труда с 4 по 7 мая

"1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных: в Москве и Санкт-Петербурге. 30 апреля и 8 мая почтовые отделения всех классов закроются на час раньше (за исключением отделений с круглосуточным режимом работы)", - отмечается в сообщении.

По данным компании, 2 мая почтовые отделения "Почты России" будут работать по обычному графику, 3 мая будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая - по режиму работы воскресенья. "С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме", - пояснили в компании.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

"Почта России" сообщает, что уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте и в мобильном приложении компании.