В Минфине заявили, что сделка ОПЕК+ ударила по нефтяной отрасли сильнее отмены льгот

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Доходы нефтяных компаний, несмотря на отмену льгот, могли быть выше, чем в 2019-2020 годах, если бы не сделка ОПЕК+. Такое мнение высказал журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов в кулуарах Национального нефтегазового форума.

"Даже с учетом отмены льгот и, принимая во внимание девальвацию рубля и цену нефти, которая сейчас есть, если бы не было ограничения ОПЕК+, операционный денежный поток в отрасли в первом квартале был бы выше, чем в 2019 и 2020 годах", - сказал он.

Ранее "Татнефть" в своей презентации на форуме сообщила, что снизит налоговые отчисления в бюджеты на 1 трлн руб. из-за отмены льгот по вязкой нефти. Сазанов сказал, что "эта оценка слишком пессимистичная".

После осенней налоговой реформы Минфина многие нефтяные компании лишились льгот по добыче сверхвязкой нефти, а также по экспортной пошлине. В результате в ряде компаний остановили инвестиции в рост добычи на проектах с высоковязкой и обводненной нефтью.

В качестве компенсации за отмену льгот Минфин предлагал нефтяникам перейти на НДД, но те назвали его нынешние параметры экономически неэффективными для роста добычи на таких проектах и просили выделить для трудных и морских проектов отдельную категорию в НДД. В Минфине говорили, что это будет возможно не ранее 2024 года. Нефтяники в свою очередь просили ввести новый режим раньше, с 2022 года, чтобы планировать свои инвестиции, а также для того, чтобы Россия смогла адекватно нарастить добычу после отмены ограничений по сделке ОПЕК+.