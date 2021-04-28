Аппарат Титова предложил разрешить торговлю алкоголем в интернете при наличии лицензии

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова предложил ряд мер по борьбе с продажей контрафактного алкоголя. В частности, предложено разрешить торговлю такими напитками в интернете при наличии лицензий, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Для решения проблемы с продажами контрафактного алкоголя нужно <…> разрешить торговлю алкоголем в интернете с одновременным жестким лицензированием этой деятельности. Такие предложения содержатся в материалах, подготовленных общественным омбудсменом по обороту подакцизных товаров Виктором Звагельским к очередному ежегодному докладу бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова президенту России Владимиру Путину", - сказали в пресс-службе.

Действующий запрет на продажу всех видов алкогольной продукции дистанционным способом через интернет приводит только к созданию огромного теневого рынка, говорится в докладе, выдержки из которого привела пресс-служба (они также имеются в распоряжении ТАСС).

"Как показывает практика, бороться с нелегальным рынком в этой области одними силовыми методами невозможно и бесперспективно. Интернет-торговля всеми видами товаров, включая алкогольную продукцию - это реалии уже сегодняшнего дня во всем мире, включая Россию. И побороть нелегальную интернет-торговлю алкоголем можно только разрешив в принципе этот способ продажи, одновременно введя жесткое лицензирование по аналогии с туристическим бизнесом. Речь идет о создании реестра продавцов, для включения в который потребуется соответствие определенным критериям по имущественному статусу, наличию складских площадей, а также детальная проверка финансовой документации продавца", - отметил в подготовленных материалах к докладу общественный омбудсмен Звагельский.

Другие меры

Среди других мер для борьбы с контрафактом, представленных в материалах доклада, обозначены "унификация ставки акцизов в странах Таможенного союза" и "перенос уплаты акциза с этапа производства на этап розничных продаж".

Различия в ставках акцизов и лицензионных требованиях к производителям алкогольной продукции между странами - участниками Таможенного союза Евразийского экономического союза не позволяют полноценно бороться с контрафактом и снижают конкурентоспособность отечественных производителей, говорится в докладе.

В частности, по данным доклада, в России акцизная ставка на алкоголь более высокая, требования по качеству продукции более жесткие. Одновременно с этим в рамках Таможенного союза товары перемещаются свободно и "в результате более 35% крепких алкогольных напитков на прилегающих к странам Таможенного союза территориях - это полулегальная продукция, поступающая из стран ближнего зарубежья".

ТАСС запросил позицию Росалкогольрегулирования по данному вопросу.