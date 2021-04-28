Володин предложил кабмину создать группу для обсуждения поддержки дотационных регионов

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с фракцией "Единая Россия" предложил сформировать рабочую группу по обсуждению поддержки дотационных регионов. Фрагмент встречи был показан в эфире телеканала "Россия-24".

"У нас основной вопрос, который мы выносили для того, чтобы правительство на него не только обратило внимание, но и приняло ряд решений и сделало шаги определенные, - это вопросы, связанные с бюджетной обеспеченностью регионов", - сказал Володин, отметив, что в разных субъектах РФ складывается разная ситуация. "Но мы должны сделать все, чтобы независимо от того, где человек проживает, в Москве, на Камчатке, в Кургане, в Адыгее, он чувствовал себя одинаково, чтобы качество медицинских услуг было одинаковым, качество образования, общественный транспорт".

В связи с этим Володин поблагодарил Мишустина за его недавнюю поездку по 10 регионам, которые ранее депутаты Госдумы обозначили как требующие дополнительной помощи. "Хотелось бы предложить эту работу продолжить. Учитывая, что у нас есть, как вы сказали, форматы, показывающие свою эффективность, давайте создадим рабочую группу, которая займется конкретно этим вопросом", - предложил спикер.

Политик заметил, что решение данных проблем касается не только Министерства финансов РФ, но и Минздрава, Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ. "Регионам-реципиентам, регионам дотационным тяжело решать вопросы за счет своего бюджета, а мы должны развивать регионы независимо от того, есть у них возможности или нет. Нет возможности - нужно помогать", - указал Володин.

В качестве примера он привел тему обновления общественного транспорта. "Есть регионы, которым бюджет позволяет самим закупать и автобусы, и троллейбусы, и трамваи обновлять. А есть регионы, которые не могут себе этого позволить, потому что сегодня трамвай, если рассматривать спарку, стоит 60 млн, если брать троллейбус - 24 млн, автобус тоже недешевый", - заметил спикер.