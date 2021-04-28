Производители прогнозируют рост цен на бутилированную воду до 15% в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Рост цен на бутилированную воду и безалкогольные напитки в течение 2021 года может составить от 10% до 15%, сообщил в среду журналистам президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков в ходе круглого стола в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Опираясь на динамику курса национальной валюты, изменение конъюнктуры по упаковке, ожидаемое введение с первого января 2022 года стопроцентной ответственности за упаковку, мы можем говорить, что на горизонте года существуют предпосылки роста цен на 10-15%", - сказал он, уточнив, что данное заявление не является рекомендацией рынку, а только прогнозом с точки зрения объективных факторов.

По его словам, то, как будут реализованы эти предпосылки к росту, будет зависеть от спроса и динамики доходов населения. "Мы относимся к очень чувствительной в этом плане группе, у нас отрицательная эластичность спроса, то есть при повышении стоимости нашей продукции на 1%, мы сразу откатываемся на 1,5% в потребительской активности, и многие производители очень часто берут на себя большую часть подобных издержек, мы это видели в 2020 году, когда совместно с коллегами из ретейла предпринимали все возможные усилия для того, чтобы максимально сдерживать рост цены на полке на нашу продукцию", - пояснил он.