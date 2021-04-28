РЖД расширили список поездов, билеты на которые можно приобрести за 120 суток

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. РЖД расширили список поездов в направлении популярных южных курортов, билеты на которые этим летом можно будет приобрести за 120 суток до отправления. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Оформить проездной документ за четыре месяца до начала поездки теперь стало возможным еще и на поезда № 13/14 Саратов - Адлер, № 109/110 Москва - Анапа (в вагон СВ № 11 и в купейные вагоны №№ 12, 13, 14), № 117/118 Самара - Адлер, № 468/467 Смоленск - Адлер, № 536/535 Смоленск - Анапа.

Глубина продаж билетов увеличивается по просьбам пассажиров и в связи с ростом спроса, уточнили в РЖД. Ранее билеты за 120 суток можно было приобрести на 13 поездов.

В 2016 году у пассажиров появилась возможность покупать билеты за 60 суток до отправления поезда (вместо 45 суток ранее), а с декабря 2017 года глубина продаж проездных документов была увеличена до 90 суток. Билеты за 120 суток до отправления поезда пассажиры смогли купить впервые 1 апреля 2019 года.