Moody's считает, что кредитная нагрузка "Роснефти" в 2021 году может снизиться на 40%

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Уровень долговой нагрузки "Роснефти" может снизиться более чем на 40% в 2021 году благодаря низкому уровню производственных затрат, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's. Эксперты агентства подтвердили инвестиционный рейтинг компании на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом.

"Рейтинг "Baa3" отражает сильный бизнес-профиль "Роснефти" как одной из крупнейших публичных нефтяных компаний мира по запасам и добыче", - отмечают в агентстве. По оценке экспертов Moody's, доходность "Роснефти" поддерживают низкие производственные затраты, которые является ее конкурентным преимуществом в широком диапазоне стрессовых сценариев цен на нефть, значительный портфель долгосрочных контрактов, высокая ликвидность и хороший доступ к внутреннему заемному финансированию.

При ценах на нефть в 2021 году на уровне $50 за баррель (при текущих $66 за баррель), источников ликвидности "Роснефти" хватает на дальнейшее снижение долга, финансирование капитальных вложений и дивидендных выплат, подсчитали в Moody’s. По мнению экспертов, долговая нагрузка компании в 2021 году может снизиться более чем на 40% - до соотношения скорректированного общего долга к EBITDA на уровне 3,5.

В 2020 году "Роснефть" сократила свои капитальные вложения на 21% в ответ на общерыночные тенденции, но не стала откладывать запуск стратегически важных проектов, добавляют в Moody’s. Как считают в агентстве, благодаря этому и продаже части зрелых низкорентабельных месторождений, вкупе со снижением издержек у "Роснефти" отсутствуют значимые риски для долгосрочных объемов добычи и уровня прибыли.

Также "Роснефть" в долгосрочном периоде демонстрирует готовность к присущим отрасли рискам энергетического перехода, отмечают эксперты агентства. В частности, компания разработала план по углеродному менеджменту до 2035 года, который подразумевает снижение удельной интенсивности выбросов СО2 и предотвращение выбросов в объеме 20 млн тонн. Кроме того, "Роснефть" увеличивает долю газа в добыче углеводородов, а также намерена направить 7% капитальных вложений 2020-2022 годов на "зеленые инвестиции". Также у "Роснефти" выше среднеотраслевых уровней ESG-рейтинги на фоне того, что глобальные инвесторы все чаще выбирают только компании, соблюдающие принципы ESG.

В настоящее время "Роснефть" напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня, значения которых соответствуют кредитным рейтингам Российской Федерации, от рейтинговых агентств "большой тройки": Moody’s (Baa3, "стабильный"), S&P (BBB-, "стабильный") и Fitch (BBB, "стабильный" - через ПАО АНК "Башнефть").